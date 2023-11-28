В Новой Москве загорелся склад с игрушками на площади 100 кв. м

Сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Двухэтажный склад горит в деревне Сосенки в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре в деревне Сосенки, дом 355, строение 2, где, по предварительной информации, происходит возгорание в двухэтажном кирпичном складском здании. Прибыв на место вызова, пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к работам по тушению", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС добавили, что сведений о пострадавших не поступало. В экстренных службах ТАСС уточнили, что горит склад с игрушками. "Площадь пожара 100 кв. м", - добавили представитель экстренных служб.

В пресс-службе ГУ МЧС добавили, что в 18:29 пожар локализован.