Возгорание автомобиля в Северо-Западном тоннеле в Москве потушили на площади 4 кв. м

Никто не пострадал

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Северо-Западном тоннеле в Москве на площади 4 кв. м, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Площадь пожара составила 4 кв. м. Принятыми мерами в 19:26 мск пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что в тоннеле сработала система дымоудаления и пожаротушения. "Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

В экстренных службах ТАСС рассказали, что загоралась машина Nissan. В настоящее время перекрыты для движения автотранспорта две полосы в сторону области.

Информация о пожаре в Северо-Западном тоннеле в сторону области поступила в вечером 28 ноября. В экстренных службах ТАСС сообщили, что водителей в целях безопасности из-за сильного задымления эвакуируют.