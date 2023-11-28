Прокуратура проверит данные о заборе крови одной иглой у нескольких детей в Ярославле

Мать ребенка пожаловалась, что в детской поликлинике в Дзержинском районе Ярославля медсестра брала кровь у нескольких детей, используя одну иглу для прокола пальца

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Ярославской области проверит информацию об использовании в поликлинике Ярославля одной иглы для забора крови у нескольких детей. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации и социальных сетей о нарушениях при заборе крови в одной из детских поликлиник Ярославля. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях мать ребенка пожаловалась, что в детской поликлинике в Дзержинском районе Ярославля медсестра брала кровь у нескольких детей, используя одну иглу для прокола пальца. По словам матери ребенка, медсестра была глухонемая.

Прокуратура региона поставила ситуацию на контроль. Как отметили в ведомстве, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.