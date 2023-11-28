В ДНР около 40 тыс. потребителей остаются без света из-за непогоды

Остается обесточенной 531 трансформаторная подстанция

ДОНЕЦК, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. потребителей остаются без электроэнергии после масштабного отключения света вследствие порывистого ветра и ливней в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального министерства угля и энергетики.

"Остаются обесточенными 531 трансформаторная подстанция, 39 617 бытовых абонентов", - говорится в сообщении.

27 ноября непогода оставила без света 525 тыс. жителей почти на всей территории региона. В некоторых населенных пунктах было приостановлено движение трамваев и троллейбусов, школы и детские сады были переведены на дистанционный режим работы. По данным министерства, по состоянию на 07:00 28 ноября на территории ДНР оставались обесточенными 826 трансформаторных подстанций, 80 991 потребитель.