В Запорожской области 8,5 тыс. абонентов остаются без электричества

По информации губернатора Евгения Балицкого, от урагана наиболее пострадали прибрежные районы региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Порядка 8,5 тыс. абонентов в Запорожской области остаются без электричества из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области продолжает работу оперативный штаб МЧС по ликвидации последствий погодных условий, когда в результате ураганного ветра значительная часть прибрежных территорий региона была подтоплена и вышли из строя системы электро- и теплоснабжения. <...> На сегодняшний день электроснабжение восстановлено более 28 тыс. абонентов. Однако до сих пор 8,5 тыс. потребителей остаются без электричества, в основном это абоненты прибрежных районов Бердянска, Приморска, Куйбышевского района, так как был подтоплен ряд электроподстанций", - говорится в сообщении.

По информации губернатора, от урагана наиболее пострадали прибрежные районы региона. Подразделения МЧС откачивают воду из частных домов.

"Также идет сбор информации о причиненном ущербе для проработки механизма компенсации пострадавшим", - добавил Балицкий.

Аварийно-восстановительные работы на электросетях в области планируют завершить 29 ноября.