В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег пятерых детей

По предварительным данным, несовершеннолетние не получили повреждений, поскольку их одежда не загорелась

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина напал на пятерых подростков в Харьковской области, облил их бензином и поджег. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) начальник областного Следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов.

По его данным, инцидент произошел в фудкорте магазина, где юноша и четыре девочки сидели за столиком. Их возраст - от 11 до 17 лет. Дети госпитализированы, по предварительным данным, телесного вреда они не получили, поскольку одежда не загорелась.

Причины нападения неизвестны. Как сообщил Болвинов, нападавший задержан, ему вменяется покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом.