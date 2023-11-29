CBS: американка подала иск против кафе после обнаружения пальца в салате

По словам потерпевшей, она испытала шок, приступы паники, мигрень и когнитивные нарушения, поэтому требует компенсацию от заведения, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. Жительница города Гринвич (штат Коннектикут, США) нашла часть человеческого пальца в своем салате из американской сети ресторанов быстрого питания Chopt и подала судебный иск против компании. Об этом сообщает телеканал CBS.

Женщина 7 апреля 2023 года приобрела салат в городе Маунт-Киско (штат Нью-Йорк) и во время еды поняла, что ей попался кусочек пальца. Отмечается, что менеджер заведения случайно повредила свой палец, когда нарезала рукколу. Из-за полученной травмы ее госпитализировали, но производство все равно отправило нарезанную рукколу на упаковку. Согласно данным департамента здравоохранения округа Уэстчестер (штат Нью-Йорк), сеть оштрафовали на $900.

Клиентка подчеркнула, что испытала шок, приступы паники, мигрень, когнитивные нарушения, тошноту, головокружения, боль в шее и плечах в результате употребления салата. В связи с этим женщина стремится получить с Chopt денежную компенсацию.