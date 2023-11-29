Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 4,0

Местные жители ощутили подземные толчки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,0, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр располагался в 29 км юго-восточнее села Менделеево (остров Кунашир, Курилы - прим. ТАСС) на глубине 111 км", - рассказала собеседница агентства.

По данным сейсмологов, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан. При такой балльности люди ощущают легкие колебания, раскачиваются висячие предметы.