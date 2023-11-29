На Камчатке компанию обязали выплатить почти 7 млн рублей за незаконный вылов краба

Решение суда в законную силу пока не вступило

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор в отношении коммерческого предприятия в Камчатском крае, судно которого использовалось для незаконной добычи краба. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к предприятию - владельцу транспортного средства о возмещении экологического ущерба, причиненного действиями его работника. Усть-Большерецкий районный суд рассмотрел иск прокуратуры и обязал ответчика возместить в доход государства почти 7 млн рублей", - сказано в сообщении.

Установлено, что капитан судна организовал незаконную добычу 972 особей камчатского краба. Часть улова частично переработали и расфасовали в пластиковые контейнеры, после чего злоумышленник продал его физическому лицу за 660 тыс. рублей, а также погрузил продукцию в лодку покупателя с помощью экипажа своего судна.

"В январе текущего года капитан признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)", - отметили в ведомстве.

Решение суда о возмещении предприятием экологического ущерба в законную силу пока не вступило.