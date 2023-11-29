Минтранс заявил об отсустствии случаев ДТП с беспилотными грузовиками на трассе М-11

По данным ведомства, всего перевезли свыше 11 тыс. тонн груза на расстояние более чем 600 тыс. км

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. С момента запуска беспилотных грузовиков по трассе М-11 "Нева" в июне случаев ДТП с их участием не было зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на автомобильной дороге М-11 "Нева" запущено в июне 2023 года и до настоящего времени дорожно-транспортных происшествий с их участием не зафиксировано", - рассказали в министерстве.

Беспилотные грузоперевозки осуществляются на регулярной основе такими отечественными перевозчиками и ретейлерами, как "ПЭК", "Глобалтрак лоджистик", "Национальный перевозчик", "Агро-авто" (Х5), "Магнит", "Сберавтотех" и "Газпромнефть-снабжение". Всего перевезено свыше 11 тыс. тонн груза на расстояние более чем 600 тыс. км, отметили в Минтрансе.

"Первые результаты эксперимента показали большой потенциал сферы беспилотной коммерческой грузоперевозки. Участники эксперимента выражают большую заинтересованность в развитии и расширении географии беспилотной грузоперевозки", - добавило ведомство.

В июне запустили движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" и "Сберавтотех" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 "Нева". При этом в соответствии с установленными требованиями в кабине автомобиля находится водитель-испытатель для контроля безопасности поездки.

Перспективы полностью беспилотного транспорта

По информации Минтранса, производителями ВАТС ведется работа по достижению технологического суверенитета в сфере беспилотных технологий. В частности, "ведется проектирование и изготовление критически важных для создания ВАТС комплектующих отечественного производства". В связи с этим переход на полную автоматизацию может быть осуществлен после 2024 года.

О том, что эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками может начаться в России с 2025-2026 годов, заявлял ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Расширение эксперимента

В ближайшие несколько лет планируется расширить географию эксперимента и на другие федеральные трассы.

"Эффективность экономической модели беспилотных грузоперевозок существенно возрастает при увеличении дальности таких перевозок, в связи с чем планируется расширить географию беспилотной грузоперевозки и масштабировать протестированные на автомобильной дороге М-11 "Нева" решения на других дорогах страны", - сообщили в Минтрансе.

При этом ранее Белоусов заявлял, что запуск грузовых беспилотников, помимо М-11, возможен в том числе по другим трассам, но это требует дополнительного финансирования.

"На базе ассоциации ["Цифровой транспорт и логистика"] была собрана вся цепочка участников - разработчики, перевозчики, производители авто, владелец дороги, которые сейчас успешно участвуют в проекте. Наша общая задача сейчас - оценить экономику внедрения беспилотных грузовых автомобилей, пока мы это делаем на небольшой по российским меркам магистрали М-11, но она самая современная - с самой "свежей" инфраструктурой, что и нужно для "обкатки" беспилотного транспорта. Как только мы определим экономику внедрения беспилотного транспорта, мы пойдем с ним на другие магистрали - об этом уже просят перевозчики, по мнению которых, чем больше плечо перевозки, тем экономически выгоднее будет транспортировка", - прокомментировала ТАСС глава Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.