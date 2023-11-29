На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,2

Подземные толчки ощутили жители Долинского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи в среду зарегистрировали на юге Сахалина землетрясение магнитудой 3,2, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр располагался в 11 км севернее села Быков (Долинский район на юге Сахалина - прим. ТАСС) на глубине 10 км", - рассказала собеседница агентства.

По данным сейсмолога, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители Долинского района в селах Быков и Углезаводск. При такой балльности люди ощущают легкие колебания, раскачиваются висячие предметы.