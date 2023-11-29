Ветер опрокинул рождественскую елку рядом с Белым домом

По данным телеканала CBS, дерево вернули в прежнее состояние

ВАШИНГТОН, 29 ноября. /ТАСС/. Национальная рождественская елка в Вашингтоне упала после сильного порыва ветра. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на Службу национальных парков США.

Отмечается, что дерево упало около 13:00 по местному времени (21:00 мск). Елку удалось вернуть в прежнее состояние к 18:00 по местному времени (02:00 мск, 29 ноября), заменив оборвавшийся трос. По информации телеканала, традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели назначена на 30 ноября.

По данным Национальной метеорологической службы США, ветер мог достигать почти 9 м/с, передает CBS.

Подобный случай с елкой также происходил и в 2011 году, говорится в сообщении.