В отношении жителя Камчатки возбудили дело из-за нелегального игорного зала

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. /ТАСС/. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, организовавшего игорный зал в столице региона. Об этом сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Игорный зал мужчина открыл в этом году. Для этого он нашел нежилое помещение в районе Петропавловского шоссе в Петропавловске-Камчатском. В нем он проводил игры с использованием игрового оборудования и интернета, сам он выступал в качестве оператора зала. Посетителям предоставлялось место за компьютером, подключенным к интернет-ресурсу с виртуальными азартными играми. В случае проигрыша денежные средства игрока уходили в доход заведения.

Ранее фигурант дела привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.