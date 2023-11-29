В Иркутске двух мужчин осудили за нелегальное производство стволов для пистолетов

Злоумышленники сбывали продукцию криминальным группировкам

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутске приговорил к шести годам условно и штрафам двоих мужчин, которые изготавливали гладкие стволы для пистолетов и сбывали их криминальным группировкам. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

"Как выяснили полицейские, злоумышленники в период с 2017 по 2018 год организовали производство гладких стволов для пистолетов и их сбыт для последующего изготовления огнестрельного оружия. Один из сообщников через социальные сети и мессенджеры связывался как минимум с пятью преступными группировками Приангарья. Он собирал заказы на детали, а затем передавал их своему подельнику, который был токарем на одном из предприятий. Тот в свою очередь вытачивал указанные запчасти на рабочем месте. <…> Суд признал иркутян виновными в совершении преступлений, приговорив каждого к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет со штрафами от 320 до 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчины признаны виновными по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей), ч. 3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Незаконная деятельность была выявлена в 2018 году. По местам проживания мужчин нашли и изъяли шесть гладких стволов. По данным ГУ МВД, еще 2 такие детали и 16 единиц самодельных ручных короткоствольных пистолетов были найдены у членов преступных группировок, с которыми взаимодействовали фигуранты.