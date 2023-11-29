На Камчатке предприятие выплатит почти 9 млн рублей за нанесенный вред недрам

Как сообщил замминистра экологии и природных ресурсов края Алексей Юрков, работа компании привела к уничтожению части смежного земельного участка сельхозназначения

ТАСС, 29 ноября. АО "Елизовский карьер" на Камчатке возместит ущерб в размере более 8,7 млн рублей за нарушение требований недропользования при добыче песка и гравия. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Арбитражным судом Камчатского края исковые требования министерства были удовлетворены в полном объеме. Теперь на основании решения суда предприятие АО "Елизовский карьер" обязано возместить ущерб в размере более 8,7 млн рублей", - сказал начальник экологического надзора, заместитель министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Юрков.

Мероприятиями по контролю установлено, что добыча полезных ископаемых осуществлялась за пределами утвержденных и поставленных на государственный баланс запасов песчано-гравийной смеси Николаевского месторождения (участок "Николаевка-2"). Работа компании, по словам Юркова, привела к уничтожению части смежного земельного участка сельхозназначения и нанесению вреда недрам.

После неудачной попытки досудебного урегулирования вопроса Минприроды Камчатского края обратилось в суд.

Денежные средства должны быть зачислены в бюджет Елизовского района и могут быть использованы только на проведение природоохранных мероприятий.