В больнице в Хакасии обнаружили не соответствующие требованиям защиты медицинские халаты

ТАСС, 29 ноября. Медицинские халаты, не отвечающие требованиям защиты от ковида, на сумму более 22 млн рублей обнаружили в Республиканской клинической инфекционной больнице в Хакасии. Халаты были обнаружены в рамках проверки расходования бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления ФСБ.

"В Республиканской клинической инфекционной больнице обнаружены фальсифицированные средства индивидуальной защиты, не соответствующие требованиям защиты от опасной инфекции. Стоимость поставленных в республику изделий, произведенных ООО "Реалсервис", составила более 22 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе УФСБ уточнили ТАСС, что речь идет о медицинских халатах.

Ведомство совместно с республиканской прокуратурой проводило проверку целевого расходования бюджетных средств, выделенных в конце 2021 года в рамках федеральной программы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. По факту обнаружения некачественных халатов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

В ФСБ сообщили, что в ноябре в отношении одного из учредителей "Реалсервиса" было возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК РФ и ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту поставок бракованных медицинских халатов на сумму 116,1 млн рублей в Перми. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.