В аэропорту Кемерова задержали мужчину, который собирался воевать на стороне ВСУ

Суд отправил задержанного под стражу

КЕМЕРОВО, 29 ноября. /ТАСС/. Оперативники задержали в аэропорту Кемерова местного жителя, который собирался воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суд отправил мужчину под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области.

"В городе Кемерове задержан житель региона, обвиняемый в государственной измене в форме перехода на сторону противника, а также в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. В целях реализации преступного умысла мужчина приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на авиационный и железнодорожный транспорт с целью последующего выезда на территорию Украины. При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками спецслужб", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что 36-летний задержанный связался с украинским координатором в мессенджере, после чего заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию. В результате расследования было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

В Центральном районном суде Кемерова сообщили, что мужчину заключили под стражу на два месяца до 22 января 2024 года.