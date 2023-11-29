На севере Красноярского края пропали охотник и его сын

Для их поиска планируют облететь территорию на вертолете

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Отец и несовершеннолетний сын пропали в тайге Эвенкии на севере Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В дежурную часть поступило заявление от председателя общины "Ямбукан" с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения охотника 1978 года рождения и его сына 2006 года рождения, которых на лодке завезли на охотничий участок реки Ямбукан 200 км от поселка Тура", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МВД, на поиски выехали сотрудник уголовного розыска и участковый уполномоченный ОМВД России по Эвенкийскому району, а также охотник общины "Ямбукан". Планируется облет территории на вертолете.

Родовая община "Ямбукан" состоит из коренных малочисленных народов Севера и находится в Эвенкии в арктической зоне. Члены общины занимаются охотой на диких животных - соболя, оленя.

Синоптики Гидрометцентра прогнозируют в Эвенкии морозы до минус 35 градусов днем и снег.