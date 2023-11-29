В результате стрельбы в метро Нью-Йорка пострадали не менее двух человек

По информации газеты The New York Times, 17-летний подросток и мужчина примерно 40 лет получили незначительные травмы

НЬЮ-ЙОРК, 29 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы в вагоне поезда, который приближался к станции метро "Ральф-авеню" на севере Бруклина (штат Нью-Йорк). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на полицию.

По ее информации, стрельба произошла после 17:30 по местному времени (01:30 мск, 29 ноября). 17-летний подросток и мужчина примерно 40 лет получили незначительные травмы. Оба пострадавших были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Причины произошедшего пока неизвестны, нападавший скрылся с места преступления.