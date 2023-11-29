У Стамбула сел на мель танкер

По данным телеканала TRT Haber, экипаж спасли

СТАМБУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Танкер сел на мель в Мраморном море у Стамбула в сильный шторм. 12 находившихся на его борту моряков спасены, сообщает телеканал TRT Haber.

80-метровое судно Kadriye Ana под флагом Турции в ночь на 29 ноября подало сигнал бедствия вблизи побережья в районе Зейтинбурну. "Мы тонем, судно может разломиться, сели на мель", - приводит телекомпания слова по рации капитана танкера береговой охране. Благодаря оперативной помощи, команда была спасена. Специалисты проверяют, есть ли в море утечка нефтепродуктов. Танкер перевозит порядка 600 тонн дизтоплива.

По распоряжению властей вечером 28 ноября закрыли судоходство в обе стороны в проливе Босфор, соединяющем Стамбул с Черным морем и разделяющим его на европейскую и азиатскую части, а также в проливе Дарданеллы, соединяющем Мраморное и Эгейское моря.

В аэропортах Стамбула 28 ноября отменили свыше 70 рейсов на прилет и вылет, в основном внутренних. На трети территории Турции объявлен желтый и оранжевый уровни погодной опасности. В районе Мраморного моря скорость ветра достигает 70-80 км/час.