В Иркутске в ДТП с участием маршрутки пострадали пять человек

Их доставили в медучреждение

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и маршрутки в Иркутске. Об этом сообщили в ГИБДД города.

"По предварительной информации, 30-летний водитель Mitsubishi Lancer, совершая поворот с улицы Рабочего штаба на улицу Петрова, допустил столкновение с маршруткой №32, следовавшей во встречном направлении. В момент ДТП в автобусе находились шесть пассажиров. В результате случившегося в медучреждение доставлены пять человек: двое водителей и трое пассажиров", - говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что пострадали пассажиры маршрутки.

На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося. Тяжесть травм, полученных пострадавшими, уточняется. Прокуратура Иркутска контролирует ход и результаты проверочных мероприятий.