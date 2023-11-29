На Байкале ищут четырех пропавших рыбаков

Из-за непогоды на их поиски невозможно отправить вертолет

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Спасатели из Иркутской области вышли по берегу и по Байкалу в предполагаемый район пропажи четырех рыбаков, у которых 26 ноября сломалось судно. Об этом сообщили ТАСС в Байкальском поисково-спасательном отряде.

"Спасатели вышли на катере из населенного пункта Сахюрта, пробились через ледовое поле, прошли пролив Ольхонские Ворота, далее планируют идти вдоль острова Ольхон до мыса Хобой. Также из Сахюрты выехала группа спасателей для осмотра береговой линии. Планируют осмотр береговой линии от населенного пункта Онгурен до [деревни] Кочерикова. При необходимости, если что-то обнаружат, спустят лодку "Кайман-360", по погодным условиям", - сказал собеседник агентства.

Погодные условия на Байкале по-прежнему сложные - волна и ветер. Из-за этого пока невозможно отправить вертолет на поиски рыбаков. Шторм также несколько дней не давал выдвинуться катеру. Связи с пропавшими у спасателей нет. "Не было прямой связи вообще. Последняя информация была, что в 5 км от полуострова Святой Нос [находится катер] с заглохшим двигателем. После этого связи ними не было ни разу. Только первичная информация", - сказал собеседник агентства.

26 ноября четверо жителей поселка Усть-Баргузин в Бурятии вышли на катере в направлении Ушканьих островов, по предварительным данным, для рыбалки. При этом на озере уже был ветер до 15 м/с, большая волна, заряды снега. В районе мыса Орлиный у катера отказал мотор, началось обледенение корпуса, судно стало неуправляемым.