Во Владивостоке выявили контрабанду сигарет, одежды и продуктов из Японии на 5 млн рублей

После экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября. /ТАСС/. Таможенники Владивостока обнаружили различные товары в вентиляционной шахте прибывшего из Японии судна, сообщает пресс-служба Владивостокской таможни. Стоимость контрабанды составила 5 млн рублей.

"При обследовании морского судна, прибывшего из Японии, сотрудники оперативного подразделения Владивостокской таможни обнаружили в вентиляционной шахте 240 блоков сигарет и 80 коробок товаров народного потребления (предметы гигиены, одежда, бады, продукты питания). Выяснилось, что товары не задекларировали и сокрыли от таможенных органов три члена экипажа. Общая стоимость незаконно перевозимых товаров составила 5 млн рублей", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что товар изъят, проводится экспертиза, после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через границу алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере), а также двух дел об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 (сокрытие товаров от таможенного контроля).