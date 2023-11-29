В Бурятии возбудили уголовное дело из-за сальмонеллеза у 14 человек

Групповой очаг сальмонеллеза был выявлен 27 ноября

ТАСС, 29 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту заражения 14 человек сальмонеллезом после употребления шаурмы в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"По материалам прокурорской проверки <…> Джидинским следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Прокуратура выявила грубые нарушения при приготовлении блюда, из-за чего был причинен вред здоровью граждан. Надзорное ведомство контролирует ход расследования уголовного дела и проведение контрольно-надзорных мероприятий уполномоченными органами.

Групповой очаг сальмонеллеза был выявлен 27 ноября. Все пациенты ели готовую продукцию из киоска "Шаурма в lovaше" в селе Петропавловка. Сотрудники управления Роспотребнадзора выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в заведении. На данный момент работа организации приостановлена.

На сайте управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия сообщается, что среди 14 госпитализированных пациентов 6 детей. Предварительно установлено, что владелец киоска не был зарегистрирован в федеральной информационной системе ФГИС "Цербер". В октябре он продал свой бизнес местной жительнице. В ноябре она начала нелегально продавать шаурму и куриные наггетсы, также не зарегистрировав площадку. Сейчас устанавливаются все поставщики продукции.