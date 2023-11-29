29 ноября, 05:50

В Кировской области школьников госпитализировали с признаками отравления

Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив
© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

По данным СМИ, пострадали 16 детей

КИРОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту госпитализации школьников с признаками отравления в Малмыжском районе Кировской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

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"По предварительной информации, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По данному факту следователи проводят проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, пострадали 16 детей. 

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