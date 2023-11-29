В Кировской области школьников госпитализировали с признаками отравления

По данным СМИ, пострадали 16 детей

КИРОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту госпитализации школьников с признаками отравления в Малмыжском районе Кировской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительной информации, 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По данному факту следователи проводят проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, пострадали 16 детей.