На Кубани при пожаре в частном доме погибли шесть человек

Среди них четверо детей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном жилом доме в поселке Высоцкий Краснодарского края на площади более 70 кв. м, в результате погибли четыре ребенка и двое взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На пожаре погибли четыре ребенка и два взрослых. Горел частный дом в поселке Высоцкий Краснодарского края. Огнем было охвачено жилье на площади 72 кв. м", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что к тушению привлекались 14 специалистов и 6 единиц техники МЧС России. На месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории для установления причин пожара.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений здание было полностью охвачено огнем. В главке также добавили, что семья на учете как неблагополучная не состояла. Пожарный извещатель в доме был установлен в апреле 2023 года.

По факту пожара Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Известно, что в доме проживала семья: супруги 1990 и 1991 годов рождения с детьми в возрасте от 2 до 11 лет.