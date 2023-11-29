В Псковской области задержали местного жителя за попытку шпионажа в пользу Латвии

По данным ФСБ, мужчина планировал сотрудничество с посольством Латвийской Республики в обмен на гражданство этой страны

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Псковской области задержали жителя города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвийской Республики в обмен на гражданство этой страны. Он предлагал собирать и передавать сведения о дислокации Вооруженных сил России, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Псковской области.

"Уроженец города Печоры задержан по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Установлено, что с декабря 2022 года мужчина пытался установить контакт с представителем посольства Латвийской Республики в Москве с целью оказания содействия на конфиденциальной основе и передачи, в обмен на гражданство указанного государства, сведений о дислокации подразделений органов Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил РФ в Псковской области", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина также был готов к сотрудничеству по сбору, документированию и предоставлению информации, которая в дальнейшем могла быть использована в деятельности против безопасности России. "В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении.