В Петербурге проводят обыски у следователей МВД по делу о взятке в 8 млн рублей

Как уточняют в СК, фигурантами являются начальник 5-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователь отделения по расследованию особо важных дел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета задержали двух следователей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти по подозрению во взятке на сумму в 8 млн рублей. По месту жительства фигурантов проводят обыски, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения", - говорится в сообщении.

Как уточняют в СК, фигурантами являются начальник 5-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователь отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях экономической направленности, а также в сфере агропромышленного и топливно-энергетического комплексов того же отдела ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, в ноябре подозреваемые в целях личного обогащения потребовали взятку у местной жительницы, которая проходит свидетельницей по уголовному делу об особо крупной растрате. В случае отказа женщине грозили привлечением к уголовной ответственности.

Для получения взятки фигуранты привлекли в качестве посредников своих знакомых.

В пятницу, 24 ноября, в рамках оперативного эксперимента при передаче муляжа наличных денег задержали сначала посредников, а позже и одного из подозреваемых.