В Барнауле заключили под стражу женщину, ударившую новорожденную дочь

Ее арестовали на два месяца

БАРНАУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Женщина, ударившая новорожденную дочь в кризисном центре Барнаула, заключена под стражу на два месяца. Об этом журналистам сообщили в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

"Сегодня по ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении женщины, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своей новорожденной дочери, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула, находясь в кризисном центре, нанесла удары новорожденной дочери, пытаясь ее успокоить. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью малолетнего (п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.