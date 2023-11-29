В Японии разбился конвертоплан Osprey ВС США

По данным телеканала NHK, на его борту могли находиться восемь человек

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Конвертоплан Osprey Вооруженных сил США потерпел крушение в районе островов Якусима (префектура Кагосима). Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что конвертоплан упал в море. По предварительным данным, на борту могло находиться восемь человек.

В район крушения направлены патрульные катера и самолеты. Министерство обороны Японии находится в контакте с американской стороной в связи с инцидентом. Более подробной информации пока не приводится.

За годы эксплуатации с американскими конвертопланами произошло множество инцидентов. В 2012 году два Osprey разбились в штате Флорида и в Марокко, в 2016-м инцидент произошел в зоне Персидского залива: тогда погиб морской пехотинец. В августе 2017 года конвертоплан потерпел крушение у восточного побережья Австралии. 27 августа 2023 года на севере Австралии разбился V-22 Osprey, три американских морских пехотинца погибли, еще пять были госпитализированы с тяжелыми травмами. Конвертоплан, на борту которого находились 23 морпеха, участвовал в маневрах Predator’s Run.

Многочисленные мелкие происшествия с Osprey регулярно происходят и на территории Японии, что вызывает серьезную обеспокоенность у местного населения.