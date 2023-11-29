Подозреваемый в подготовке теракта заключен под стражу

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. ФСБ предотвратила теракт в военкомате Воронежа, задержан россиянин, завербованный украинскими боевиками. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ предотвращено совершение террористического акта в Воронеже, - сказали в ЦОС. - Задержан гражданин России 1986 года рождения, завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций, планировавший по их указанию осуществить подрыв самодельного взрывного устройства на территории городского военного комиссариата с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ".

По месту жительства задержанного изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, также обнаружена интернет-переписка с вербовщиками, сообщили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и о незаконном изготовлении и хранении взрывных устройств. Подозреваемый заключен под стражу.