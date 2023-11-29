Ураган в Каховке и округе на Херсонщине повалил десятки деревьев

Также сорваны крыши и повреждены линии электропередачи

ГЕНИЧЕСК, 29 ноября. /ТАСС/. Десятки деревьев повалены, сорваны крыши и повреждены линии электропередачи из-за продолжающегося несколько дней урагана в Каховском муниципальном округе Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава администрации округа Павел Филипчук.

"В городе [Каховка] были повалены крупные деревья на улицах Ворошилова и Первомайская. В центре Светлово упали шесть тополей, а на Первомайской улице около больницы упали два дерева. Возле Каховского РЭС упал огромный тополь, перекрывший дорогу на улице Карла Либкнехта. Также в центре города вывернуло с корнями ель возле здания администрации по улице Карла Маркса. Большая ветка отломилась у клена возле церкви, а также у акации в парковой зоне на Светлово. Коммунальные службы начали устранение последствий урагана еще с понедельника, несмотря на продолжающийся ветер. В первую очередь были распилены и убраны деревья, которые мешали движению транспорта и пешеходов. Улицы были очищены от древесины и мелких веток", - рассказал он.

Филипчук добавил, что в селе Раздольное ветром сорвало несколько листов шифера с крыш многоэтажных домов, здания школы и поликлиники на улице Школьная. "В селе Каменка сорвало четыре листа шифера со здания ФАП (фельдшерско-акушерского пункта), повредило мягкую кровлю на школьном здании, а также вырвало с корнем большое дерево [во дворе] у одной из жительниц пенсионного возраста. Сотрудники сельского участка КСК быстро распилили деревья и помогли женщине, а также устранили повреждения на крышах зданий. В селе Чернянка ураган вырвал с корнем огромный тополь на территории школы и вызвал обрушение части стены исторического здания", - добавил чиновник.

По всему округу произошло аварийное отключение электроэнергии и пропала мобильная связь и интернет. Идет устранение неполадок.

"На данный момент никто не обратился за медицинской помощью в связи с последствиями урагана. Все жители живы и здоровы", - написал он.