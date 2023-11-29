В Сбере рассказали о трех нападениях на банкоматы и офис за неделю

Всего в 2023 году произошло 45 таких инцидентов, сообщили в финансовой организации

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники трижды за неделю безуспешно нападали на банкоматы и офис Сбера, всего в 2023 году произошло 45 таких инцидентов, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"Сразу три нападения на свои банкоматы и офис предотвратил Сбер на прошлой неделе. Преступники задержаны по горячим следам благодаря технологиям банка и взаимодействию с правоохранительными органами", - сообщили в банке.

Так, 26 ноября двое злоумышленников пытались вскрыть банкомат в Москве, в котором находилось 2,7 млн рублей, но они не смогли вскрыть сейф банкомата и похитить деньги и были задержаны уже через 2,5 часа. В Сбере рассказали, что поймать преступников помогли записи с видеокамер в офисе и из системы "Безопасный город". Другой банкомат пытались вскрыть в Москве 24 ноября в 2 часа ночи в зоне круглосуточного обслуживания. Преступника задержали по горячим следам на основе анализа данных объективного контроля за отделениями банка и совершаемых транзакций. Таким образом удалось предотвратить хищение из банкомата 11,2 млн рублей.

Еще одно преступление против Сбера было совершено в Липецке. Клиент поджег мебель в офисе банка, чтобы сорвать его работу, - к этому его принудили телефонные мошенники. Пожар быстро потушили, люди не пострадали, поджигателя задержали.

В Сбере отметили, что любые преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, а преступники несут неотвратимое наказание.

По данным банка, в 2023 году совершено 45 нападений на офисы и банкоматы банка с целью хищения денежных средств, при этом ни одно из них не завершилось успехом, а все злоумышленники были задержаны и привлечены к ответственности.