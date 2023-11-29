На западе Москвы грузовик сбил двух пешеходов

Один из них погиб на месте

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Водитель грузовика сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в нескольких метрах от перехода на Мичуринском проспекте в Москве. Один из пострадавших погиб, второй госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На Мичуринском проспекте 42-летний водитель грузового автомобиля MAN сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода. Мужчина 1984 года рождения погиб на месте, второй пешеход госпитализирован", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Установление всех обстоятельств случившегося находится на контроле прокуратуры.