В Кабардино-Балкарии против бывшего мирового судьи возбудили дело о взяточничестве

Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Бывший мировой судья в Кабардино-Балкарии (КБР) подозревается в посредничестве во взяточничестве, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в УФСБ России по республике.

Противоправная деятельность жителя Прохладненского района, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, пресечена сотрудниками УФСБ России по КБР при проведении оперативно-разыскных мероприятий. "По имеющимся данным, указанное лицо, будучи в должности мирового судьи судебного участка №2 Прохладненского судебного района, предложило выступить посредником в передаче денежных средств в интересах ранее осужденного гражданина для принятия решения о его условно-досрочном освобождении либо смягчении ранее вынесенного приговора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено СК РФ по п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.