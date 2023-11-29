В Ярославле загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м

ТАСС, 29 ноября. Пожар возник на складе в Ярославле на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пожар произошел в складском помещении по адресу: Ярославль, проспект Октября, 78. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар в складском помещении распространился на площади 1,5 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что на складе существует угроза обрушения.

"Продолжается ликвидация пожара на складе по хранению гофрокартона. Тушение осложняется конструктивными особенностями здания и угрозой обрушения поврежденных конструкций", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент на пожаре работают 68 человек и 23 единицы техники.