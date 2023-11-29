На Шри-Ланке поезд врезался в автобус с туристами из Чехии

Как сообщил портал The Morning, три человека пострадали

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. На Шри-Ланке в автобус с туристами из Чехии на одном из нерегулируемых автомобильных переездов через железнодорожное полотно врезался поезд. Три человека получили травмы, сообщил новостной портал ланкийской газеты The Morning.

ЧП произошло утром в городе Васкадува, расположенном южнее Коломбо. Водитель автобуса, как следует из информации газеты, вовремя не заметил приближающийся к переезду поезда и не успел затормозить. В результате столкновения автобус и вагоны поезда получили значительные повреждения.