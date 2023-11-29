Ущерб от шторма в Крыму превысил 1,3 млрд рублей

Председатель государственного совета региона Владимир Константинов также отметил, без электроснабжения остаются 43,7 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Подтвержденная сумма ущерба, нанесенного Республике Крым штормовым ветром, превысила 1,3 млрд рублей, об ущербе на 802 млн рублей доложили муниципалитеты, сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов на очередной сессии республиканского парламента.

"По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. По информации муниципальных образований - 802 млн 630 тыс. 438 рублей. Из них 250 млн рублей - по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе", - сказал Константинов.

Спикер уточнил, что без электроснабжения остаются 43,7 тыс. человек, отопление отсутствует в трех многоквартирных домах и 35 соцобъектах, вода частично не подается в 116 населенных пунктов. Кроме того, подтоплено 159 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 100 приусадебных участков.

"Эвакуированы 438 человек, из них 66 детей. <...> Размещены у родственников 380 человек, из них 60 детей. В ПВР находятся 58 человек, из них 6 детей",- добавил Константинов.