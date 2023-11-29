В Сочи задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Узбекистана

В МВД по Краснодарскому краю уточнили, что мужчина находится в розыске по делу о мошенничестве в размере $7,6 тыс.

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи задержали разыскиваемого Интерполом по делу о мошенничестве с ущербом в $7,6 тыс. гражданина Узбекистана, он арестован до решения вопроса об экстрадиции. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Сочи сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с оперативниками уголовного розыска отдела полиции (Адлерский район) УВД по городу Сочи задержали 48-летнего гражданина Республики Узбекистан. В настоящее время задержанный заключен под стражу до решения вопроса об экстрадиции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина находился в розыске по линии Интерпола по делу о мошенничестве, размер ущерба составляет $7,6 тыс.