Жителя Ялты приговорили к 16 годам за шпионаж по заданию СБУ

Также суд назначил подсудимому штраф в 300 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Ялты к 16 годам строгого режима за шпионаж по заданию Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

"Установлено, что крымчанин 1973 года рождения в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение и передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России. В ноябре 2021 года агент иностранных спецслужб задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю. <...> Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также суд назначил подсудимому штраф в 300 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год. Дело было возбуждено по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).