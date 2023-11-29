В Мурманской области у браконьера изъяли более 286 кг семги

Предварительный ущерб составил почти 2,2 млн рублей

МУРМАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району изъяли более 286 кг незаконно добытого атлантического лосося (семги) на сумму порядка 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в городе Кандалакше Мурманской области выявлен участник преступной деятельности <...>. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил почти 2,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам представителей погрануправления, браконьера задержали в момент транспортировки рыбы. У него изъяли автомобиль и 80 особей атлантического лосося (семги). Общий вес изъятой продукции составил более 286 кг.