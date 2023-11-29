Против конструктора "Автоваза" возбудили дело за разглашение коммерческой тайны

ТАСС, 29 ноября. Управление ФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту разглашения коммерческой тайны на "Автовазе". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность, связанная с незаконным разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну. Установлено, что инженер-конструктор АО "Автоваз", которое является отраслеобразующим предприятием, внесенным в перечень стратегических предприятий РФ, из корыстной заинтересованности предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). "В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступного деяния, а также причастных к нему лиц", - отмечается в сообщении.