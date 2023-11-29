Жителя Нижнего Новгорода приговорили к 5,5 года за оправдание терроризма

Следствие установило, что Анфалов разместил в открытом доступе тексты "с призывом к посягательствам на жизнь одного из государственных деятелей России для прекращения его политической деятельности"

СЫКТЫВКАР, 29 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца города Ухты, жителя Нижнего Новгорода Анфалова к 5,5 года лишения свободы за призывы к терроризму в Интернете. Он разместил их в открытом доступе на персональной странице в одной из соцсетей, сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Республике Коми.

"Решением Второго Западного окружного военного суда Анфалов А. В. признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления - часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму и оправдание терроризма) и приговорен к наказанию в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в Интернете, сроком на два года", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что уроженец Ухты Анфалов, проживая в Нижнем Новгороде, разместил в открытом доступе на персональной странице соцсети "Одноклассники" тексты с публичным оправданием терроризма - действий по поджогу военкоматов, а также призывы к посягательствам на жизнь одного из государственных деятелей России для прекращения его политической деятельности.

В марте 2023 года совместными мероприятиями УФСБ России по Республике Коми и УФСБ России по Нижегородской области фигурант был задержан в Нижнем Новгороде и этапирован в Сыктывкар для проведения следственных действий. Вынесенный в отношении Анфалова приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.