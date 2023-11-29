В Приангарье прокуратура потребовала снять с поста обвиняемого в мошенничестве мэра Тулуна

Юрий Кариха и его соучастники намеренно предоставили фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе

ИРКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Прокуратура в Иркутской области подала иск в суд с требованием досрочно прекратить полномочия мэра Тулуна Юрия Кариха, арестованного по обвинению в мошенничестве при расселении аварийного жилья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

"Тулунская межрайонная прокуратура в связи с выявленными нарушениями законодательства о противодействии коррупции обратилась в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении полномочий мэра городского образования. Иск находится на рассмотрении в Тулунском городском суде", - сказали в пресс-службе.

Карих был арестован по решению суда 20 октября. По данным следствия, мэр Тулуна и его соучастники намеренно предоставили фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили. По информации прокуратуры, речь идет о двух квартирах стоимостью более 4 млн рублей. Обвинение в мошенничестве предъявлено еще пяти фигурантам, в том числе бывшим председателю и начальнику отдела по жилью комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна.

Тулун, где проживают около 40 тыс. человек, сильнее всего пострадал от разрушительных паводков, прошедших в Иркутской области летом 2019 года. Для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В частности, в Тулуне построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома, социальные объекты.