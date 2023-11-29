Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями

В результате погибли 2 923 человека, уничтожено почти 2 млн га посевов, разрушено 80 тыс. домов, умерли более 92 тыс. животных, свидетельствуют данные отчета независимого аналитического Центра науки и окружающей среды

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 ноября. /ТАСС/. Природные катаклизмы и стихийные бедствия в первые девять месяцев 2023 года почти ежедневно затрагивали разные регионы Индии, становясь причиной смертей и разрушений. Об этом свидетельствуют опубликованные данные отчета независимого аналитического Центра науки и окружающей среды (CSE).

Согласно результатам исследования, экстремальные погодные условия наблюдались в Индии в 86% дней с января по сентябрь 2023 года. В результате погибли 2 923 человека, уничтожено почти 2 млн га посевов, разрушено 80 тыс. домов, умерли более 92 тыс. животных.

"Это исследование ясно показывает, что то, с чем страна столкнулась до сих пор в 2023 году, является новой аномалией в условиях глобального потепления", - заявила генеральный директор CSE Сунита Нараин.

В штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии зарегистрировано наибольшее количество экстремальных погодных явлений - 138. Наибольшее число смертей произошло в штате Бихар на востоке страны (642), за ним следуют Химачал-Прадеш (365) и Уттар-Прадеш (341) на севере республики.

Исследователи сообщили, что январь был немного теплее среднего, а февраль побил рекорды, став самым теплым за 122 года. В этом году в Индии также был зафиксирован самый засушливый август за 122 года.

Сильные грозы и штормы были наиболее распространенными стихийными бедствиями, происходящими в 176 из 273 дней и унесшими 711 жизней. Наиболее значительные разрушения были вызваны проливными дождями, наводнениями и оползнями, в результате которых погибло более 1 900 человек.