СМИ: убийство матери и дочери в Бодруме совершил бывший муж россиянки

Как сообщил телеканал A Haber, после преступления он сбежал за рубеж вместе с несовершеннолетним сыном

СТАМБУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Убийство в курортном городе Бодрум Ирины Двизовой и ее дочери совершил бывший муж россиянки. После преступления он сбежал за рубеж вместе с несовершеннолетним сыном, сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники в местной полиции.

Тела проживавшей в Бодруме и занимавшейся недвижимостью 42-летней Двизовой и ее 15-летней дочери были обнаружены 28 ноября. Родственники россиянок не смогли установить связь с ними 23 ноября, в тот же день отправились к ним домой, где обнаружили следы крови и сообщили об этом в полицию. Правоохранители по записям с камер наблюдения отследили автомашину, отъезжавшую от дома Двизовой, и в результате поисков во второй половине дня в минувший вторник обнаружили у обочины дороги в районе Ичмелер два тела, завернутые в простыни и обвязанные веревками, отмечает A Haber.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что проверяют информацию СМИ об убийстве двух россиянок и находятся в контакте с местными правоохранительными органами.