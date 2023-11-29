Певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ

Наргиз также сделала татуировку с изображением украинского трезубца

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Певица Наргиз в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) сообщила, что оказывает финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), но "не кричит" об этом. Запись разговора с Наргиз опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Пранкеры позвонили ей от имени экс-министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, а в другой части разговора беседа велась от имени президента Украины Владимира Зеленского, которого сыграл актер Макс Комикадзе. "Я не пиарю это и я не кричу об этом. Я не хочу об этом кричать. Я делаю, да, я помогаю. Либо каким-то беженцами, либо на ВСУ. То есть, да, это имеет место. Но я об этом не ору", - сказала Наргиз, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что певица подозревается в финансировании ВСУ.

Также в разговоре с мнимым "Зеленским" Наргиз рассказала, что хочет сделать татуировку с изображением Степана Бандеры и уже набила себе изображение украинского трезубца.