В Новгородской области изъяли более 540 кг наркотиков из подпольной лаборатории

В УФСБ по региону уточнили, что изготовленное наркотическое средство фигуранты планировали реализовать через подконтрольный интернет-магазин

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 ноября. /ТАСС/. Около 40 кг готового наркотика и более полутонны продуктов промежуточного синтеза и прекурсоров изъяли из подпольной лаборатории на территории Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Новгородской области.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории Новгородского района с поличным задержаны двое жителей Ленинградской области, организовавшие подпольную лабораторию. Из незаконного оборота изъято действовавшее оборудование, около 40 кг готового наркотика, а также более 0,5 тонны продуктов промежуточного синтеза и прекурсоров для его производства", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, изготовленное наркотическое средство фигуранты планировали реализовать через подконтрольный интернет-магазин. Следственным отделением УФСБ России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.