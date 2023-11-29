На Украине сообщили об увеличении до 12 числа жертв последствий снегопадов

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко заявил, что еще 23 человека пострадали

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Еще два человека погибли на Украине из-за последствий сильных снегопадов, общее число жертв достигло 12. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

"Из-за непогоды погибли 12 человек. 23 человека пострадали, среди них 2 ребенка", - написал глава МВД в Telegram-канале. 28 ноября Клименко сообщал о 10 погибших. Число пострадавших не изменилось.

Спасатели и коммунальщики продолжают расчистку дорог и ликвидацию последствий снегопадов. По данным МВД, 521 населенный пункт в 11 областях страны остается без электроэнергии.

Сильные снегопады начались на Украине в минувшие выходные. 27 ноября из-за последствий непогоды в 16 областях страны были обесточены более 2 тыс. населенных пунктов, из-за снежных заносов были перекрыты многие автотрассы.