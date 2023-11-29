В Астрахани задержали граждан Киргизии за попытку сбыта мефедрона

Оперативники и следователи устанавливают возможность причастности фигурантов к дополнительным эпизодам незаконной деятельности

АСТРАХАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Полицейские при попытке сбыта задержали в Астрахани еще двух граждан Киргизии, у которых были обнаружены 11 свертков и 16 пакетов с порошкообразным веществом, оказавшимся по результатам экспертизы мефедроном, общая масса - 57,48 г. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках операции "Доза" сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Астрахани во время попытки сбыта наркотиков в Ленинском районе задержаны двое жителей Республики Кыргызстан. Во время задержания у иностранцев изъяли 11 свертков и 16 пакетов типа "зип-лок" с порошкообразным веществом, которые они хотели заложить в тайники-закладки. Эксперты региональной полиции установили, что изъятое является мефедроном", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следственным управлением УМВД России по Астраханской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). По основной версии следствия, фигуранты приехали в Москву, где занялись поиском заработка через популярный мессенджер. Устроившись курьерами, они направились в Астрахань, где, получив оптовую партию наркотиков, расфасовали ее на партии поменьше и готовились сбыть в городе. Мужчины не смогли довести преступный умысел до конца, так как были задержаны полицейскими.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативники и следователи устанавливают возможность причастности фигурантов к дополнительным эпизодам незаконной деятельности. Подследственным может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 им. С. М. Кирова Астрахани поступили 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. У всех пациентов при поступлении была одинаковая клиническая картина заболевания, "на основании клинических исследований был выявлен метадон". По подозрению в сбыте наркотиков, ставших причиной массового отравления астраханцев, ранее задержали трех человек - граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Суд в Астрахани заключил под стражу каждого из троих фигурантов сроком на два месяца. Накануне был арестован еще один гражданин Узбекистана.

В следственном управлении СК России по Астраханской области сообщили, что, по предварительным данным, жертвами отравления неизвестным веществом в Астрахани стали три местных жителя, возбуждены уголовные дела (ч. 1 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности).